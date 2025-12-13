Fiorentina-Verona, Zaffaroni: “Sarà una partita tesa, ogni errore può costare caro”

"Vedere le cose da fuori è sempre difficile - ha detto il tecnico - certamente nessuno si poteva aspettare una Fiorentina ad oggi ultima. Ogni anno però ci sono sorprese e quest'anno è capitato ai viola. C'è potenziale nella rosa per venire fuori da questa situazione. Siamo ancora al girone d'andata e ci sono tante partite da giocare, i margini per uscirne ci sono".

Su Fiorentina-Verona. "Sarà una partita molto tesa e tirata come tutte le sfide della lotta salvezza. Magari non sono gare belle esteticamente per la pressione che c'è. Ogni errore può costare caro. Siamo comunque al girone d'andata, ripeto, e c'è tempo. Per il cambio modulo della Fiorentina solo chi è dentro può decidere al meglio per trovare la soluzione più efficace. Per partite così però l'aspetto più importante è quello emotivo e caratteriale e non tecnico o tattico. Il Verona è una squadra abituata a questo tipo di partite e di campionati".