hellas1903 news Verona verso la Fiorentina, stamattina la rifinitura. Mosquera in dubbio

gazzanet

Verona verso la Fiorentina, stamattina la rifinitura. Mosquera in dubbio

Verona verso la Fiorentina, stamattina la rifinitura. Mosquera in dubbio - immagine 1
Il colombiano ha un problema al ginocchio. Out anche Akpa Akpro, da valutare Serdar
Redazione Hellas1903

Il Verona completerà stamattina la preparazione della partita con la Fiorentina.

Seduta allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas, con il dubbio che riguarda Mosquera.

Il colombiano è alle prese con un problema al ginocchio ed è valutare il suo pieno recupero per la trasferta al Franchi.

Non dovesse farcela, Orban è favorito su Sarr per sostituirlo al fianco di Giovane.

Out Akpa Akpro, da vedere Serdar, che probabilmente ci sarà per la gara del 28 dicembre con il Milan.

Leggi anche
Serie A, il Lecce batte il Pisa e scatta a 16 punti
Zanzi: “Blindare Giovane a gennaio? Ora pensiamo alla Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA