Il Verona completerà stamattina la preparazione della partita con la Fiorentina.
hellas1903 news Verona verso la Fiorentina, stamattina la rifinitura. Mosquera in dubbio
gazzanet
Verona verso la Fiorentina, stamattina la rifinitura. Mosquera in dubbio
Il colombiano ha un problema al ginocchio. Out anche Akpa Akpro, da valutare Serdar
Seduta allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas, con il dubbio che riguarda Mosquera.
Il colombiano è alle prese con un problema al ginocchio ed è valutare il suo pieno recupero per la trasferta al Franchi.
Non dovesse farcela, Orban è favorito su Sarr per sostituirlo al fianco di Giovane.
Out Akpa Akpro, da vedere Serdar, che probabilmente ci sarà per la gara del 28 dicembre con il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA