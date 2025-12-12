Il presidente del Verona Italo Zanzi ha parlato a Tuttomercatoweb all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A tenutasi oggi a Milano.
gazzanet
Zanzi: “Blindare Giovane a gennaio? Ora pensiamo alla Fiorentina”
"Contro l'Atalanta - ha detto Zanzi - abbiamo fatto una buona gara come abbiamo fatto in altre partite. A volte la palla entra e a volte no. Abbiamo la massima fiducia nella squadra. Fiducia in Zanetti? Con l'Atalanta ha fatto una grandissima partita, con i giocatori, con il ds siamo tutti uniti, anche per la prossima.
La crisi della Fiorentina? Sinceramente noi guardiamo in casa nostra, non al percorso delle altre squadre. A Firenze sarà una partita difficilissima. Siamo felici di avere i tifosi al nostro fianco".
Alla domanda se sia possibile blindare a gennaio Giovane e altri che si sono messi in mostra, Zanzi ha così risposto: "La nostra priorità adesso è la partita di domenica. Verrà il tempo per pensare anche al mercato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA