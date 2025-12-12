Zanzi: “Blindare Giovane a gennaio? Ora pensiamo alla Fiorentina”

"Contro l'Atalanta - ha detto Zanzi - abbiamo fatto una buona gara come abbiamo fatto in altre partite. A volte la palla entra e a volte no. Abbiamo la massima fiducia nella squadra. Fiducia in Zanetti? Con l'Atalanta ha fatto una grandissima partita, con i giocatori, con il ds siamo tutti uniti, anche per la prossima.