Come già prima delle partite con Genoa e Atalanta, Paolo Zanetti non parlerà in conferenza stampa in vista dell'incontro del Verona con la Fiorentina.
Verona verso la Fiorentina, Zanetti non parla
Niente conferenza stampa per l'allenatore dell'Hellas. Domani mattina la rifinitura
Prosegue la preparazione dell'incontro del Franchi, oggi nuova seduta di allenamento, domani mattina la rifinitura.
Resta in forte dubbio il recupero di Serdar, da verificare quello di Akpa Akpro.
