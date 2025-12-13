hellas1903 news Serie A, il Lecce batte il Pisa e scatta a 16 punti

I giallorossi vincono per 1-0 al Via del Mare e salgono in classifica. Decide il gol di Stulic
Nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A, il Lecce ha vinto ieri sera con il Pisa, scattato a quota 16 punti.

I giallorossi, al Via del Mare, hanno battuto i nerazzurri per 1-0, grazie al gol decisivo siglato da Stulic.

La squadra di Di Francesco accelera e ottiene un successo di grande importanza nella lotta per la salvezza.

 

