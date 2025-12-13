Serie A, zona salvezza: oggi tre squadre in campo

Dopo l'1-0 del Lecce sul Pisa di ieri sera, prosegue oggi la quindicesima giornata di campionato, con tre squadre impegnate nella lotta salvezza a scendere in campo.
Gli impegni delle attuali pericolanti nella quindicesima giornata
Alle 15 il Torino ospita la Cremonese, alle 18 sarà la volta del Parma: al Tardini arriva la Lazo. Stasera, infine, il Cagliari sarà a Bergamo a vedersela con l'Atalanta.
Domenica lo scontro tra ultima e penultima, Fiorentina-Verona alle 15, poi, tra le attuali pericolanti, alle 18 il Genoa ospiterà l'Inter.
IL PROGRAMMA E LA CLASSIFICA:
