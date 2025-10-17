Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa della sfida tra Pisa e Verona di domani alle 15.
Gilardino: “I tifosi non smettono di stupirci, col Verona vogliamo farci trovare pronti”
"I nostri tifosi non smettono mai di stupirci - ha detto l'allenatore dei toscani - io non sono solito andare sotto la curva a fine partita ma vedere che dopo la sconfitta di Bologna i ragazzi sono stati applauditi è stato bello. Col Verona non è una finale ma è una partita importante. Dobbiamo avere pazienza, noi in campo e tutto l'ambiente, sarà determinante per questa partita. Dobbiamo mantenere calma e lucidità.
Purtroppo si è fermato anche Lusuardi in allenamento. Lo valuteremo. Stengs, Esteves e Maucci sono come sapete indisponibili. Aebischer è a disposizione, si è allenato e lo valuteremo nelle prossime ore.
Il Verona meritava di più in queste prime giornate, come d'altronde noi. Sono una squadra forte sulle seconde palle. Noi dobbiamo essere concreti al massimo. La squadra sta crescendo a livello mentale, in queste due settimane il messaggio è stato chiaro: vogliamo farci trovare pronti".
