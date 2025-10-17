Gilardino: “I tifosi non smettono di stupirci, col Verona vogliamo farci trovare pronti”

"I nostri tifosi non smettono mai di stupirci - ha detto l'allenatore dei toscani - io non sono solito andare sotto la curva a fine partita ma vedere che dopo la sconfitta di Bologna i ragazzi sono stati applauditi è stato bello. Col Verona non è una finale ma è una partita importante. Dobbiamo avere pazienza, noi in campo e tutto l'ambiente, sarà determinante per questa partita. Dobbiamo mantenere calma e lucidità.