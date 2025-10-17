Verona, a Pisa è sfida agli ex: Gilardino allenatore, Caracciolo capitano

L'allenatore in attacco con l'Hellas dal 2000 al 2002, il difensore in gialloblù tra il 2016 e il 2019. In nerazzurro anche Nicolas

Una sfida particolare, con di fronte, sulla panchina nerazzurra, Alberto Gilardino , all'Hellas da giocatore tra il 2000 e il 2002. Per lui, in gialloblù, 43 presenze e 6 gol fatti.

Gilardino, da allenatore, ha già incontrato il Verona con il Genoa , vincendo due volte con una sconfitta.

Capitano del Pisa è Antonio Caracciolo, che con l'Hellas è stato dal 2016 fino a gennaio del 2019. Il difensore ha disputato 82 partite con 5 reti totali.