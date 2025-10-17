Il Verona nella gara con il Pisa incontrerà degli ex gialloblù.
hellas1903 news Verona, a Pisa è sfida agli ex: Gilardino allenatore, Caracciolo capitano
gazzanet
Verona, a Pisa è sfida agli ex: Gilardino allenatore, Caracciolo capitano
L'allenatore in attacco con l'Hellas dal 2000 al 2002, il difensore in gialloblù tra il 2016 e il 2019. In nerazzurro anche Nicolas
Una sfida particolare, con di fronte, sulla panchina nerazzurra, Alberto Gilardino, all'Hellas da giocatore tra il 2000 e il 2002. Per lui, in gialloblù, 43 presenze e 6 gol fatti.
Gilardino, da allenatore, ha già incontrato il Verona con il Genoa, vincendo due volte con una sconfitta.
Capitano del Pisa è Antonio Caracciolo, che con l'Hellas è stato dal 2016 fino a gennaio del 2019. Il difensore ha disputato 82 partite con 5 reti totali.
Nel Pisa, c'è anche Nicolas, portiere di riserva dei nerazzurri, al Verona in periodi diversi dal 2011 al 2014 e dal 2016 al 2018: 85 incontri giocati, 122 i gol subiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA