Verona, a Pisa è sfida agli ex: Gilardino allenatore, Caracciolo capitano

L'allenatore in attacco con l'Hellas dal 2000 al 2002, il difensore in gialloblù tra il 2016 e il 2019. In nerazzurro anche Nicolas
Il Verona nella gara con il Pisa incontrerà degli ex gialloblù.

Una sfida particolare, con di fronte, sulla panchina nerazzurra, Alberto Gilardino, all'Hellas da giocatore tra il 2000 e il 2002. Per lui, in gialloblù, 43 presenze e 6 gol fatti.

Gilardino, da allenatore, ha già incontrato il Verona con il Genoa, vincendo due volte con una sconfitta.

Capitano del Pisa è Antonio Caracciolo, che con l'Hellas è stato dal 2016 fino a gennaio del 2019. Il difensore ha disputato 82 partite con 5 reti totali.

Nel Pisa, c'è anche Nicolas, portiere di riserva dei nerazzurri, al Verona in periodi diversi dal 2011 al 2014 e dal 2016 al 2018: 85 incontri giocati, 122 i gol subiti.

