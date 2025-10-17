hellas1903 partite storiche Volpecina tra attualità e ricordi: “Pisa e Verona meritano un’altra classifica”

Il fluidificante degli anni '80 è un doppio ex, ecco come vede il match di domani
Uno dei reduci di Brema, Giuseppe Volpecina, apprezzato terzino sinistro e vecchia gloria gialloblu inquadra il match di domani, intervistato da L'Arena: "Pisa e Verona, che gara sarà? Molto combattuta. I gialloblù li ho visti due volte. Juve e Cremonese, avrebbero meritato per l’intensità e le giocate sei punti, non solo due. I nerazzurri di recente a Napoli hanno fatto una grande partita, qualche episodio gli ha girato contro. Entrambe hanno due validi allenatori. Non è facile stare in partita contro formazioni che spendono il doppio del tuo budget. Ma loro ci riescono, hanno idee. Brutta classifica per entrambe? Sì ma se fossi i presidenti di Pisa e Verona direi di insistere perchè giocano al calcio. Ora hanno pochi punti ma la stagione è lunga e vedrete che tutte e due alla fine si salveranno. Per me sarà una gara molto tirata ed avvincente".

Poi immancabile flash sul passato: "Sono stato a Brema. Vorrei rivedere prima di morire, un altro gol del Verona in Europa... Brema fa ancora male? Tantissimo. Non l’ho dimenticata. Bagnoli, la traversa di Iachini e quei tifosi magnifici. Potevamo vincerla anche senza Elkjaer, che era squalificato. La meritavamo. L’anno dopo mi sono preso la rivincita con la Fiorentina, credo ci fossero pure Pioli e Iachini in quella squadra. Abbiamo eliminato il Werder ma poi in finale con la Juve accaddero cose strane".

