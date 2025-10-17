Uno dei reduci di Brema, Giuseppe Volpecina, apprezzato terzino sinistro e vecchia gloria gialloblu inquadra il match di domani, intervistato da L'Arena: "Pisa e Verona, che gara sarà? Molto combattuta. I gialloblù li ho visti due volte. Juve e Cremonese, avrebbero meritato per l’intensità e le giocate sei punti, non solo due. I nerazzurri di recente a Napoli hanno fatto una grande partita, qualche episodio gli ha girato contro. Entrambe hanno due validi allenatori. Non è facile stare in partita contro formazioni che spendono il doppio del tuo budget. Ma loro ci riescono, hanno idee. Brutta classifica per entrambe? Sì ma se fossi i presidenti di Pisa e Verona direi di insistere perchè giocano al calcio. Ora hanno pochi punti ma la stagione è lunga e vedrete che tutte e due alla fine si salveranno. Per me sarà una gara molto tirata ed avvincente".
Il fluidificante degli anni '80 è un doppio ex, ecco come vede il match di domani
Poi immancabile flash sul passato: "Sono stato a Brema. Vorrei rivedere prima di morire, un altro gol del Verona in Europa... Brema fa ancora male? Tantissimo. Non l’ho dimenticata. Bagnoli, la traversa di Iachini e quei tifosi magnifici. Potevamo vincerla anche senza Elkjaer, che era squalificato. La meritavamo. L’anno dopo mi sono preso la rivincita con la Fiorentina, credo ci fossero pure Pioli e Iachini in quella squadra. Abbiamo eliminato il Werder ma poi in finale con la Juve accaddero cose strane".
