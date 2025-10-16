Il Verona non vince una partita dal 25 maggio scorso, da quando si impose per 2-1 nel decisivo scontro per la salvezza con l'Empoli, al Castellani.
hellas1903 news Verona, la vittoria che manca: da Empoli a Pisa, i 3 punti da ritrovare
gazzanet
Verona, la vittoria che manca: da Empoli a Pisa, i 3 punti da ritrovare
L'ultimo successo dell'Hellas è stato il 25 maggio al Castellani. All'Arena Garibaldi per interrompere il digiuno
Nella nuova stagione, l'Hellas ha pareggiato (ha avuto la meglio poi ai rigori) in Coppa Italia con il Cerignola e con il Venezia (con cui, invece, ha perso dal dischetto). Tre "X" in campionato, con Udinese, Cremonese e Juventus.
Sconfitte per i gialloblù con la Lazio, la Roma e il Sassuolo.
Di fatto, la squadra di Paolo Zanetti arriverà alla gara di Pisa dopo 145 giorni senza successi. L'Hellas cerca all'Arena Garibaldi i 3 punti che mancano da troppo tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA