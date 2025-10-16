hellas1903 news Verona, la vittoria che manca: da Empoli a Pisa, i 3 punti da ritrovare

Verona, la vittoria che manca: da Empoli a Pisa, i 3 punti da ritrovare

L'ultimo successo dell'Hellas è stato il 25 maggio al Castellani. All'Arena Garibaldi per interrompere il digiuno
Redazione Hellas1903

Il Verona non vince una partita dal 25 maggio scorso, da quando si impose per 2-1 nel decisivo scontro per la salvezza con l'Empoli, al Castellani.

Nella nuova stagione, l'Hellas ha pareggiato (ha avuto la meglio poi ai rigori) in Coppa Italia con il Cerignola e con il Venezia (con cui, invece, ha perso dal dischetto).  Tre "X" in campionato, con Udinese, Cremonese e Juventus.

Sconfitte per i gialloblù con la Lazio, la Roma e il Sassuolo.

Di fatto, la squadra di Paolo Zanetti arriverà alla gara di Pisa dopo 145 giorni senza successi. L'Hellas cerca all'Arena Garibaldi i 3 punti che mancano da troppo tempo.

