Verona verso Pisa, ballottaggio sulla sinistra: Frese o Bradaric

Il ritorno di Valentini in difesa chiede a Zanetti di scegliere chi schierare sulla fascia sinistra
Il Verona prepara la partita di sabato con il Pisa e per Paolo Zanetti c'è un ballottaggio da valutare.

In difesa è in vista il ritorno dal primo minuto di Nicolas Valentini, al rientro in campo dopo due mesi di assenza.

Martin Frese, che ha sostituito come centrale di sinistra il giocatore argentino in questo periodo (offrendo, peraltro, buonissime prestazioni), potrà essere schierato di nuovo sulla fascia mancina, nel suo ruolo naturale.

Su quel lato, tuttavia, Domagoj Bradaric è una presenza fissa per l'Hellas. Assicura attenzione e spinta ed è in ottima condizione.

Con Valentini titolare, c'è una scelta da fare per Zanetti, con Frese o Bradaric dal via.

