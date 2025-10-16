Pisa contro Verona, questa la sfida della settima giornata di andata. L’incontro si giocherà sabato alle 15 all’Arena Garibaldi.
L'avversario, il Pisa in cerca di riscatto. La probabile formazione contro il Verona
L’avversario, il Pisa in cerca di riscatto. La probabile formazione contro il Verona
I Toscani in ultima posizione: solo due pareggi dall'inizio della stagione
La squadra di Gilardino si prepara ad affrontare una sfida cruciale: finora ha collezionato soltanto due pareggi e quattro sconfitte ed è fermo a quota due punti.
Il Pisa occupa il ventesimo posto in classifica con 1 punto in meno rispetto al Verona, a pari merito con il Genoa, con cui condivide anche lo stesso numero di reti fatte: 3. I nerazzurri hanno incassato 10 gol, 1 in più rispetto al Genoa e al Verona.
Con Touré squalificato, il sostituto dovrebbe essere Cuadrado. Ballottaggio Albiol-Bonfanti. In dubbio Aebischer e Denoon.
PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Cuadrado, Hojholt, Akinsamiro, Marin, Leris; Tramoni, Nzola.
