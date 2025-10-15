Verona, 5 partite in 21 giorni per rilanciarsi prima di un’altra sosta

Si va di corsa prima di un'altra pausa dopo l'8 novembre, Hellas a caccia di riscatto

Andrea Spiazzi Direttore 15 ottobre - 18:22

Saranno tre settimane di fuoco quelle che attendono il Verona a partire da sabato a Pisa.

Si va concludendo la noiosissima sosta per le Nazionali, e si è già in clima pre-partita, la settima del campionato, anche se Zanetti non parlerà in conferenza stampa, come varie volte è capitato nella scorsa stagione. L'Hellas sarà in viaggio verso la città della torre pendente già domani, concentrato per non sbagliare nell'affrontare un primo bivio della stagione (stessa cosa per il Pisa).

Poi sarà fuoco e fiamme prima di un'altra sosta, che si prevede ancor più noiosa. L'Hellas dovrà infatti affrontare 5 sfide in 21 giorni. A Pisa, poi col Cagliari, a Como (di mercoledì) e poi con l'Inter, per poi concludere il ciclo di ferro a Lecce sabato 8 ottobre.

Ce n'è per considerarlo un altro mini torneo nel mini campionato dell'Hellas volto all'obbiettivo salvezza. Un obbiettivo alla portata della squadra, che ha giocatori di valore. Ancora, però, la qualità non ha fatto la differenza, perché non ha portato nemmeno una vittoria in sei gare. Di più, già in Toscana c'è da riscattare la pesante sconfitta con la diretta rivale Sassuolo. Dunque, all'8 di novembre conosceremo un Verona, ci si augura, più sollevato dai risultati, finalmente sbloccato e sicuro di sè. Questo l'augurio. Che la sosta porti bene. Prima di un'altra noiosissima e scocciantissima sosta.