Il Verona cade al Bentegodi, il Sassuolo passa con Pinamonti

Gol di Pinamonti, un Hellas impreciso va ko

Andrea Spiazzi Direttore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 23:24)

L'ex Fabio Grosso, fischiato, si prende una soddisfazione ed esce rispondendo agli ulteriori insulti con un saluto mentre corre negli spogliatoi. Il Verona cade al Bentegodi sconfitto da un Sassuolo solido e ben messo in campo, che crea pericoli nel primo tempo e va di contropiede nella ripresa. L'Hellas fa il pieno di ingenuità. Su tutte il rigore, per un fallo che Serdar poteva evitare in un'azione di Fadera non verso la porta. Pochi i pericoli creati dai gialloblù che, nonostante una buona mole di gioco, sono troppo frenetici nell'andare a concludere. Serdar impegna il bravissimo Muric, poi le conclusioni sono fiacche o imprecise. Male in centrocampo, spesso a vuoto, dietro Nelsson è il migliore e salva due grandi pericoli.

Il Verona deve rinunciare ad Al-Mustrati, il Sassuolo a Berardi, fermato all'ultimo da un problema al ginocchio.

Avvio energico dei gialloblù che cercano subito l'area di rigore avversaria. Nelsson interviene al 7' su un contropiede di Laurientè bloccandolo all'ultimo. Il Sassuolo si muove in velocità in avanti. Al 13' i neroverdi sono pericolosi in due situazioni, con la difesa dell'Hellas che soffre. Frese e Nelsson ribattono due conclusioni velenose. Risponde Serdar da fuori, Muric mette in corner un bolide sotto la traversa.

RIGORE AL VERONA, IL VAR ANNULLA. Al 16' in seguito a corner sembra esserci un tocco di mano di Volpato. Forneau assegna il rigore, il Var lo richiama: c'è prima un fallo di Nunez sul portiere Muric.

Bernede ci prova da fuori: alto al 22'. Bradaric corre e crossa, l'Hellas cerca il vantaggio con buona intensità. Ci riprova Serdar dai 20 metri, il tiro è impreciso. Nelsson entra duro su Laurientè, l'arbitro lo grazia. Koné entra in area in progressione, poi cade, l'arbitro lo richiama, poi ammonisce Grosso per proteste. Giovane viene steso a 8 metri dall'area al 35'. Il tiro di Frese è facile per Muric. A

Al 39' parte un cross su punizione per il Sassuolo, un paio di neroverdi lisciano la palla davanti a Montipò, l'Hellas si salva e riparte.

Servito da Bradaric, Giovane calcia forte al 42': Muric si distende e blocca. Il brasiliano poco dopo ci prova in semirovesciata, la conclusione è debole, il pubblico apprezza gli sforzi.

Parte il velocissimo Konè al 44' lanciato verso l'area, Serdar deve stenderlo e viene ammonito. Montipò salva in corner il gran tiro su punizione di Laurienté.

La ripresa parte in equilibrio, i gialloblù cercano Belghali, che al 9' guadagna un corner. Il Sassuolo resta basso, sta al Verona fare il gioco.

Triplo cambio di Grosso al 14' Laurientè-Fadera, Thorsvedt-Vranckx, Volpato-Pierini.

DOPPIO PALO SASSUOLO POI RIGORE, IL VAR LO TOGLIE. Azione rocambolesca del Sassuolo al 16'. Konè taglia il campo e mette la palla, Bradaric devia con palla a ritroso che va sul palo, Montipò cerca di prenderla ma la ributta sul palo per poi riuscire ad metterla fuori. A quel punti l'arbitro fischia un rigore per un fallo netto precedente di Nelsson su Thorsvedt al limite dell'area. Il Var gli comunica che l'infrazione è avvenuta appena fuori dalla linea. La punizione finisce nel groviglio umano della barriera e l'Hellas si salva.

Zanetti toglie uno spento Gagliardini per Akpa Akpro.

RIGORE PER IL SASSUOLO. Grave ingenuità di Serdar al 25'. Il tedesco va in ritardo su Fadera che sta per ricevere in area ma spostato a sinistra. Il rigore è netto. Sul dischetto va Pinamonti che sbaglia, ma in ribattuta l'attaccante è pronto a ribadire in gol.

Risposta Verona, Bradaric crossa, Orban gira, palla sul fondo. Muric perde tempo e viene ammonito. Serdar fa spazio a Niasse al 30', dentro anche Sarr per Bernede.

35': Orban va ancora in girata, il tiro è debole ma insidioso e Muric allunga in angolo. Akpa Akpro salta di testa, c'è ancora corner. Ma l'Hellas trova il muro. Il Sassuolo difende bene.

Giovane e Bradaric lasciano il campo al 40', entrano Kastanos e Mosquera. Grosso toglie Pinamonti, entra Cheddira al 42'. Forneau fischia un fallo in attacco a Orban, proteste gialloblù.

Ci sono 6 minuti di recupero. Belghali viene ammonito per fallo tattico a centrocampo. Il Sassuolo cerca di tenere su palla e guadagna un corner. Il Verona è spompato, anche mentalmente, guadagna metri a fatica. A due dalla fine Kastanos calcia sul fondo. Nelsson salva lo 0-2 in scivolata. Finisce così, col Verona che esce sconfitto e che ancora una volta non riesce a segnare.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (dal 76' Niasse), Gagliardini (dal 65' Akpa Akpro), Bernede (dal 76' Sarr), Bradaric (dall'85' Mosquera); Giovane (dall'85 Kastanos), Orban

A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (dal 58' Thorstvedt), Matic, Konè (dall'82' Iannoni); Volpato (dal 58' Pierini), Pinamonti (dall'88' Cheddira), Laurienté (dal 58' Fadera)

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Boloca, Skjellerup, Romagna, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani,

Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Francesco Fourneau (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Mattia Regattieri (Sez. AIA di Finale Emilia)

Note. Ammoniti: 43' Serdar, 48' Cheddira (non dal campo), 64' Pierini, 75' Muric, 91' Belghali. Spettatori: 21.963