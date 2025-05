Il Verona vince a Empoli! Serdar e Bradaric firmano la salvezza

Gara dalle mille emozioni anche dagli altri campi. A retrocedere col Monza sono Venezia ed Empoli

Andrea Spiazzi Direttore 25 maggio 2025 (modifica il 25 maggio 2025 | 22:57)

La salvezza arriva all'ultima giornata e il Verona può tirare un grande sospiro di sollievo dopo un finale di stagione che si è complicato ma che ha risolto con una vittoria decisiva ad Empoli. Subito segna Serdar con un guizzo, ma inizia una gara di sofferenza per i gialloblù che si rinchiudono. Pareggia Fazzini e nella ripresa l'Empoli spinge. Poi il guizzo, sull'unica azione degna di questo nome della ripresa. Tchatchoua crossa e Bradaric si inventa attaccante con un gol di testa alla Paolo Rossi. L'Hellas regge con una difesa attenta e può festeggiare coi più di 1500 tifosi giunti al Castellani. In B, oltre al Monza, ci vanno Venezia e Empoli.

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1). 1531 i tifosi del Verona al Castellani.

PRIMO TEMPO, SUBITO A SEGNO SERDAR, POI IL VERONA SPARISCE E FAZZINI PAREGGIA

0-1. La gara si mette bene, dopo 3 minuti Serdar va in percussione centrale e dal limite, tra interno collo e punta calcia di destro a fil di palo. Il Verona va in vantaggio e per l'Empoli è uno shock dopo un avvio bloccato. I toscani faticano a reagire e guadagnano un corner all'11'. Perilli blocca facilmente una palla a campanile. Al 16' Henderson calcia una punizione sotto la traversa, Perilli alza la palla in corner. La palla sfila dopo una deviazione di Esposito, ma scorre l'area senza che nessuno ci arrivi. Dopo un cross pericoloso di Henderson Ismajli ferma con un fallo Sarr e viene ammonito al 20'.

L'Empoli alza il ritmo e sfiora il gol al 22' quando un cross dalla destra di Gyasi vede Fazzini sfiorare la palla davanti alla porta. Poco dopo Esposito calcia alto una punizione. Al 24' Fazzini di testa manda alto sempre su cross di Gyasi. Il Verona non riesce a tener palla, è forte del pesantissimo gol fatto ma non riesce a gestire, faticando a chiudere a sinistra Gyasi e Fazzini.

D'Aversa viene ammonito per proteste al 34', l'Empoli batte corner senza preoccupazioni per Perilli. Nel frattempo il Parma subisce due gol in due minuti dall'Atalanta, il Verona sarebbe salvo anche perdendo. Serdar prende un fallo e spezza il gioco offensivo empolese, che tuttavia non porta grandi rischi ai gialloblù, ma è continuo col 73% di possesso palla.

1-1. Perilli è bravo a distendersi e in tuffo e sventare una conclusione di Fazzini dal limite al 43', ma subito dopo para un colpo di testa ravvicinato di Pezzella mentre la difesa dorme, ma la respinta del portiere diventa una palla comoda per Fazzini che sullo scatto brucia Valentini e deposita in porta.

SECONDO TEMPO, FATICA HELLAS, MA SEGNA BRADARIC E IL VERONA È SALVO

Fazzini salta ancora Valentini, ci vuole il raddoppio di Serdar per fermarlo in corner. Henderson prova un tiro respinto al limite, parte il contropiede del Verona ma Sarr viene fermato. I gialloblù sembrano più attenti, l'Empoli ha l'obbligo di vincere per salvarsi coi risultati in corso, l'Hellas invece non deve perdere, anche perché il Parma accorcia le distanze.

Tchatchoua rischia un colpo di tacco nella sua area, Suslov e Grassi litigano, la tensione è molta. Il Verona continua a soffrire e si chiude.

CAMBI. Al 60' D'Aversa manda in campo Anjorin e Colombo, fuori Henderson e Cacace, Zanetti toglie Sarr e Suslov per Mosquera e Livramento.

L'Empoli insiste, pur con poca lucidità, non ha alternative. L'Hellas gioca malamente perdendo quasi subito i palloni recuperati. Livramento prova a tenere più alta la linea. Ghilardi e Dawidowicz riescono a sporcare una palla pericolosissima che giunge a Fazzini al 68'.

BRADARIC! 1-2. Nella prima occasione buona il Verona segna. Il gol nasce dai piedi di Tchatchoua che da destra pennella un traversone, Bradaric si inserisce da attaccante e insacca di testa al 69'.

D'Aversa cambia, entra Solbakken per Gyasi. Il Verona alza il muro. Perilli para facilmente un tiro di Anjorin. Duda dal limite sfiora il palo.

L'Empoli è sotto un treno ma ci prova comunque, il Verona si stringe in difesa e vuole conquistare la salvezza con le proprie mani, con una vittoria. Dawidowicz abbatte Fazzini. Zanetti toglie Bradaric e Serdar per Frese e Bernede. Sambia, appena entrato, spara in curva la punizione. Dawidowicz e Tchatchoua fanno muro, l'Empoli non riesce a passare. Mosquera va in contropiede e guadagna un angolo all'88'.

Il recupero è di sei minuti, Fazzini sfiora il palo su punizione. Scorrono i minuti, l'Empoli non ne ha più e retrocede. Il Verona festeggia la salvezza.

EMPOLI-HELLAS VERONA 1-2

Reti: 4' Serdar, 43' Fazzini, 69' Bradaric

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (dall'82' Konate), Ismajli, Viti; Gyasi (dal 74' Solbakken), Grassi, Henderson (dal 59' Anjorin), Pezzella; Fazzini, Cacace (dal 59' Colombo); Esposito (dall'82' Sambia)

A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Marianucci, Bacci

Allenatore: Roberto D'Aversa

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Serdar (dall'81' Bernede), Bradaric (dall'81' Frese); Suslov (dal 60' Livramento), Sarr (dal 60' Mosquera)

A disposizione: Berardi, Magro, Daniliuc, Faraoni, Lazovic, Niasse, Tengstedt, Slotsager, Kastanos, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Stefano Alassio (Sez. AIA di Imperia), Giovanni Baccini (Sez. AIA di Conegliano)

NOTE. Ammoniti: 19' Ismajli, 35' D'Aversa (non dal campo), 37' Valentini, 90+2' Mosquera.