Cresce la fiducia per la conclusione dell'accordo tra Marco Baroni e il Verona, con il ritorno del tecnico all'Hellas.

I contatti telefonici tra Sean Sogliano e l'allenatore sono stati favorevoli, i due si sono incontrati e altri appuntamenti sono previsti nei prossimi giorni.

Baroni ha voglia di ripartire e l'offerta del Verona è stata per lui molto gradita, anche se con il dubbio legato al fatto scendere in Serie B. Il lavoro per arrivare a una quadra, tuttavia, non è breve, perché c'è un contratto in essere con il Torino da 1.2 milioni euro netti fino al 30 giugno 2027 per Baroni e, quindi, l'intesa, su questo punto, è da trovare.

Si cerca una convergenza sui programmi. Le parti sono al lavoro, il dialogo va avanti. Il favorito per la panchina dell'Hellas è Baroni.