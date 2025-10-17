Verona a Pisa, tre vittorie in A per l’Hellas all’Arena Garibaldi

Il Verona torna ad affrontare il Pisa all'Arena Garibaldi in Serie A.
Negli anni '80 l'Hellas si impose più volte sul campo dei nerazzurri. L'ultima sfida, nel 1988, si chiuse con una sconfitta
Con i nerazzurri, in trasferta, l'Hellas ha vinto tre volte. La prima, nel 1982, per 1-0, con un grande gol segnato da Nico Penzo su assist di José Dirceu.
Nel 1984, nuovo successo gialloblù, con ampio scarto: 3-0 per il Verona, con Pierino Fanna scatenato, autore di una doppietta. In rete anche Maurizio Iorio.
Nel 1985, l'Hellas, con lo Scudetto sulle maglie, si impose per 1-0 a Pisa, a decidere fu un colpo di testa di Hans-Peter Briegel. Gli avversari ebbero diverse occasioni e sbagliarono un rigore con Kieft, il Verona ottenne i due punti.
Nelle ultime due gare su campo del Pisa, il Verona ha pareggiato per 0-0 nel 1988 e, nell'annata seguente, perse per 1-0, a decidere fu Incocciati.
