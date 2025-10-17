Verona a Pisa, tre vittorie in A per l’Hellas all’Arena Garibaldi

Con i nerazzurri, in trasferta, l'Hellas ha vinto tre volte. La prima, nel 1982, per 1-0, con un grande gol segnato da Nico Penzo su assist di José Dirceu .

Nel 1985, l'Hellas, con lo Scudetto sulle maglie, si impose per 1-0 a Pisa, a decidere fu un colpo di testa di Hans-Peter Briegel. Gli avversari ebbero diverse occasioni e sbagliarono un rigore con Kieft, il Verona ottenne i due punti.