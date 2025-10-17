hellas1903 news Pisa-Verona, ecco i 25 convocati di Zanetti per la trasferta toscana

Pisa-Verona, ecco i 25 convocati di Zanetti per la trasferta toscana

Pisa-Verona, ecco i 25 convocati di Zanetti per la trasferta toscana - immagine 1
Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti è pronto a tornare in campo contro il Pisa di Alberto Gilardino domani pomeriggio alle ore 15:00 all'Arena Garibaldi. Una sfida importante e delicata, contro una diretta concorrente per la salvezza.
Pietro Zaja

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti è pronto a tornare in campo contro il Pisa di Alberto Gilardino domani pomeriggio alle ore 15:00 all'Arena Garibaldi. Una sfida importante e delicata, contro una diretta concorrente per la salvezza. Di seguito i convocati di Zanetti per la partita tra Pisa e Verona:

Verona - Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Pisa-Hellas Verona, match valido per la 7a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 18 ottobre alle ore 15, alla 'Cetilar Arena' di Pisa.

#PISAVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

3 Frese

4 Yellu

5 Nuñez

6 Valentini

7 Belghali

8 Serdar

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

76 Castagnini

Il calciatore Armel Bella-Kotchap non sarà a disposizione per la partita Pisa-Hellas Verona in seguito a un affaticamento muscolare.

