Pisa-Verona, ecco i 25 convocati di Zanetti per la trasferta toscana

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti è pronto a tornare in campo contro il Pisa di Alberto Gilardino domani pomeriggio alle ore 15:00 all'Arena Garibaldi. Una sfida importante e delicata, contro una diretta concorrente per la salvezza. Di seguito i convocati di Zanetti per la partita tra Pisa e Verona: