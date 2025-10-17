Pisa-Verona, ecco i 25 convocati di Zanetti per la trasferta toscana

Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti è pronto a tornare in campo contro il Pisa di Alberto Gilardino domani pomeriggio alle ore 15:00 all'Arena Garibaldi. Una sfida importante e delicata, contro una diretta concorrente per la salvezza. Di seguito i convocati di Zanetti per la partita tra Pisa e Verona:
Verona - Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Pisa-Hellas Verona, match valido per la 7a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 18 ottobre alle ore 15, alla 'Cetilar Arena' di Pisa.
#PISAVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
3 Frese
4 Yellu
5 Nuñez
6 Valentini
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
76 Castagnini
Il calciatore Armel Bella-Kotchap non sarà a disposizione per la partita Pisa-Hellas Verona in seguito a un affaticamento muscolare.
