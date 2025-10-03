Grosso: “Noi bravi su un campo molto difficile”

Fabio Grosso commenta a Dazn la vittoria del sassuolo a Verona. "Per raccogliere punti bisogna fare grandi prestazioni, oggi siamo stati molto bravi e usciamo da un campo difficilissimo con un risultato fondamentale. Ce lo godiamo per qualche giorno, ma dovremo poi bravi essere bravi a ritrovare la concentrazione perchè in questa categoria nessuno può permettersi di abbassare la guardia. Ho esultato molto perchè la gara era difficile. So bene quanto può incidere il pubblico del Bentegodi, noi siamo stati bravi a vincere e ci teniamo stretta la prestazione. Siamo contentissimi, anche per i calciatori che sono entrati nella ripresa. Avevamo sprecato qualche ripartenza e ho inserito gente fresca per acquisire lucidità".