Pagelle, Serdar, che errore. Gagliardini poco ritmo, Orban, troppo istinto
Pronto su Laurienté. Respinge il rigore di Pinamonti, ma la ribattuta va sul piede dell’attaccante del Sassuolo.
Nuñez 6
Il Sassuolo spinge dal suo lato. Contiene, salvo alcune titubanze in avvio.
Nelsson 6
Due salvataggi da big della difesa. Un intervento avventato su Thorsvedt è sul filo del rigore, tolto dal Var.
Frese 6
Deve prendere le misure a Volpato, che gli mette pressione. Dopo qualche difficoltà lo controlla.
Belghali 5,5
Poco slancio nel primo tempo, non trova campo e scatto. Nella ripresa accelera, ma non è sufficiente.
Serdar 4,5
Prova la botta da fuori e lo ferma Muric. La sua partita si affloscia lì, tra palloni persi e l’errore che porta al rigore per il Sassuolo è pesante.
Gagliardini 5,5
Si muove perlopiù in copertura, impostando a tratti. Fatica a dare ritmo alla squadra.
Bernede 5
Non è coinvolto quanto servirebbe nella manovra. Gli difetta anche la precisione.
Bradaric 6
Spesso chiamato in causa sulla corsia di competenza. Si fa trovare. Rischia l’autogol.
Giovane 5,5
Non si accende all’inizio, dopo prende quota. Non abbastanza, però.
Orban 5
Appena ha una palla buona calcia in porta, come d’abitudine. Tanto istinto. Troppo: serve più ragione.
Akpa-Akpro 5,5
Non ingrana.
Sarr 5,5
Fa poco.
Niasse ng
Kastanos ng
Mosquera ng
Zanetti 5
Tanta carica per un tempo, ma nella ripresa il Verona appare opaco. I cambi di Grosso lo incartano. L’Hellas va in panne.
