hellas1903 partite pagelle Pagelle, Serdar, che errore. Gagliardini poco ritmo, Orban, troppo istinto

gazzanet

Pagelle, Serdar, che errore. Gagliardini poco ritmo, Orban, troppo istinto

Pagelle, Serdar, che errore. Gagliardini poco ritmo, Orban, troppo istinto - immagine 1
Nelsson tiene dietro. Bernede impreciso. Giovane non si accende abbastanza
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 6

 

Pronto su Laurienté. Respinge il rigore di Pinamonti, ma la ribattuta va sul piede dell’attaccante del Sassuolo.

 

Nuñez 6

 

Il Sassuolo spinge dal suo lato. Contiene, salvo alcune titubanze in avvio.

 

Nelsson 6

 

Due salvataggi da big della difesa. Un intervento avventato su Thorsvedt è sul filo del rigore, tolto dal Var.

 

Frese 6

 

Deve prendere le misure a Volpato, che gli mette pressione. Dopo qualche difficoltà lo controlla.

 

Belghali 5,5

 

Poco slancio nel primo tempo, non trova campo e scatto. Nella ripresa accelera, ma non è sufficiente.

 

Serdar 4,5

 

Prova la botta da fuori e lo ferma Muric. La sua partita si affloscia lì, tra palloni persi e l’errore che porta al rigore per il Sassuolo è pesante.

Gagliardini 5,5

 

Si muove perlopiù in copertura, impostando a tratti. Fatica a dare ritmo alla squadra.

Bernede 5

 

Non è coinvolto quanto servirebbe nella manovra. Gli difetta anche la precisione.

 

Bradaric 6

 

Spesso chiamato in causa sulla corsia di competenza. Si fa trovare. Rischia l’autogol.

 

Giovane 5,5

 

Non si accende all’inizio, dopo prende quota. Non abbastanza, però.

 

Orban 5

 

Appena ha una palla buona calcia in porta, come d’abitudine. Tanto istinto. Troppo: serve più ragione.

Akpa-Akpro 5,5

 

Non ingrana.

Sarr 5,5

 

Fa poco.

 

Niasse ng

 

Kastanos ng

 

Mosquera ng

 

 

 

Zanetti 5

 

Tanta carica per un tempo, ma nella ripresa il Verona appare opaco. I cambi di Grosso lo incartano. L’Hellas va in panne.

 

Leggi anche
Zanetti: “Gli episodi ci sono sfavorevoli. Il rigore non era da revocare”
Grosso: “Noi bravi su un campo molto difficile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA