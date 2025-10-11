Prosegue il recupero di Abdou Harroui.
hellas1903 news Harroui recupera, può andare in panchina con il Pisa
gazzanet
Harroui recupera, può andare in panchina con il Pisa
Cresce la condizione fisica dell'olandese, il ritorno in campo è vicino
Il giocatore olandese ha ormai superato il problema muscolare che l'ha fermato a inizio settembre.
Harroui è vicino al rientro, la condizione fisica cresce.
È probabile che nella gara di sabato prossimo con il Pisa inizi dalla panchina.
In questo campionato, Harroui ha giocato, inserito a gara in corso, nella partita con l'Udinese, e da titolare, per un tempo, con la Lazio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA