Harroui recupera, può andare in panchina con il Pisa

Cresce la condizione fisica dell'olandese, il ritorno in campo è vicino
Prosegue il recupero di Abdou Harroui.

Il giocatore olandese ha ormai superato il problema muscolare che l'ha fermato a inizio settembre.

Harroui è vicino al rientro, la condizione fisica cresce.

È probabile che nella gara di sabato prossimo con il Pisa inizi dalla panchina.

In questo campionato, Harroui ha giocato, inserito a gara in corso, nella partita con l'Udinese, e da titolare, per un tempo, con la Lazio.

 

