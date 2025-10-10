Amin Sarr ha giocato 25 partite di fila da titolare, in campionato, con il Verona, tra la scorsa stagione (in totale, 29 presenze e 4 gol per lui) e quella in corso.
Sarr da titolare fisso alla panchina: l’attaccante da recuperare
Sempre schierato dal via per mesi, ora riserva. Ma Zanetti conta su di lui
L'attaccante svedese, con l'arrivo di Orban, è finito in panchina.
Dal via è stato schierato in Coppa Italia, nella gara persa ai rigori con il Venezia.
L'Hellas l'ha riscattato dall'Olympique Lione per 3.5 milioni di euro più bonus, Sarr doveva essere una presenza stabile in gialloblù.
Ora, per lui, c'è poco spazio e il suo ingresso in campo da riserva non è stato incisivo.
Si tratta di una punta su cui Paolo Zanetti conta molto e che è da recuperare.
Tra gli obiettivi alla ripresa dopo la sosta c'è anche questo per il tecnico.
