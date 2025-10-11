Hans-Peter Briegel compie 70 anni oggi.
hellas1903 storia e societa ex gialloblu Auguri Peter Panzer! Briegel oggi compie 70 anni
gazzanet
Auguri Peter Panzer! Briegel oggi compie 70 anni
Il campione tedesco, leggenda del Verona, è nato l'11 ottobre 1955.
La leggenda del Verona, campione d'Italia con l'Hellas nel 1984-85, due stagioni in gialloblù (dal 1986 al 1988 giocò con la Sampdoria, vincendo una Coppa Italia), è nato l'11 ottobre 1955 a Rodenbach.
Peter Panzer, come veniva chiamato, il Rullo del Palatinato, in gialloblù ha totalizzato 55 presenze segnando 12 gol in tutte le competizioni.
Prima di passare al Verona, Briegel è stato una bandiera del Kaiserslatuern, la cui maglia ha indossato dal 1975 al 1984
Con la Germania Ovest, Briegel ha disputato 72 partite, realizzando 4 reti. In nazionale, ha conquistato gli Europei del 1980. Per due volte, nel 1982 e nel 1986, è stato vicecampione del mondo.
Auguri!
© RIPRODUZIONE RISERVATA