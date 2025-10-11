Auguri Peter Panzer! Briegel oggi compie 70 anni

Prima di passare al Verona, Briegel è stato una bandiera del Kaiserslatuern, la cui maglia ha indossato dal 1975 al 1984

Con la Germania Ovest, Briegel ha disputato 72 partite, realizzando 4 reti. In nazionale, ha conquistato gli Europei del 1980. Per due volte, nel 1982 e nel 1986, è stato vicecampione del mondo.