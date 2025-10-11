HV Foundation a sostegno di “Più di un sogno”

Da oggi allo Store tavolette di cioccolato per contribuire ai progetti ella fondazione

Domenica 12 ottobre si celebra la 'Giornata Nazionale delle persone con Sindrome di Down', e anche quest'anno HV Foundation e Hellas Store hanno deciso di cooperare per sostenere la Fondazione Più di un Sogno, dedicata ai ragazzi con disabilità intellettiva.

Da oggi, sabato 11 ottobre, all’Hellas Store Arena di via Cattaneo 2, sarà possibile acquistare delle tavolette di cioccolato per contribuire ai progetti benefici della fondazione, a cui sarà devoluto l'intero ricavato da HV Foundation, per dare un concreto supporto a chi ne ha più bisogno.

Durante il mese di ottobre, la Fondazione Più di un Sogno organizza dei banchetti nelle piazze di Verona e provincia, dove i volontari e le famiglie distribuiscono, a fronte di un piccolo contributo, tavolette di cioccolato realizzate con cacao proveniente dal commercio equo e solidale.