Il labiale di Pairetto: “Orban mi ha mandato a quel paese” (in inglese)

A Pressing Cesari "legge" le parole dell'arbitro che spiega a Montipò l'accaduto
Graziano Cesari, attraverso la moviola, ha messo in evidenza l'accaduto.
Montipò, dopo il rosso estratto, va a chiedere all'arbitro Pairetto cosa gli abbia detto l'attaccante, Pairetto risponde che lo ha mandato a quel paese. Dopo un'ulteriore richiesta di chiarimento da parte del capitano del Verona, l'arbitro si gira e dal labiale si capisce: "Mi ha detto fuck off". Capitolo chiuso.
Un riscontro effettivo si avrà con la decisione del giudice sportivo, che potrebbe costare 2 giornate di squalifica a Orban.
