Il labiale di Pairetto: “Orban mi ha mandato a quel paese” (in inglese)

Montipò, dopo il rosso estratto, va a chiedere all'arbitro Pairetto cosa gli abbia detto l'attaccante, Pairetto risponde che lo ha mandato a quel paese. Dopo un'ulteriore richiesta di chiarimento da parte del capitano del Verona, l'arbitro si gira e dal labiale si capisce: "Mi ha detto fuck off". Capitolo chiuso.