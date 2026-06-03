Il sistema adottato dalla Lega Nazionale Professionisti B non si limita a imporre un semplice limite numerico ai tesserati, ma mira a perseguire alcuni precisi obbiettivi
La Serie B rappresenta un caso quasi unico nel panorama europeo per quanto riguarda la regolamentazione delle rose. Il sistema adottato dalla Lega Nazionale Professionisti B non si limita a imporre un semplice limite numerico ai tesserati, ma mira a perseguire tre obiettivi strategici: il contenimento dei costi del lavoro sportivo, la valorizzazione dei giovani calciatori e l’incentivazione degli investimenti nei settori giovanili.
Per i direttori sportivi, la conoscenza approfondita del regolamento è fondamentale poiché influenza direttamente la pianificazione della campagna trasferimenti, il rinnovo dei contratti e la costruzione dell’organico.
Il sistema delle listeLa rosa di una società di Serie B è articolata in tre distinte categorie:
Lista A – Calciatori OverLa Lista A comprende i calciatori considerati “over”, ossia quelli nati entro il 31 dicembre 2001 per la stagione sportiva 2025/2026.
Il regolamento prevede un limite massimo di 18 calciatori inseribili in questa lista. Tale limite costituisce il principale vincolo numerico nella costruzione della rosa.
L’iscrizione di un nuovo giocatore over comporta pertanto la necessità di verificare preventivamente la disponibilità di uno slot libero.
Lista B – Calciatori UnderLa Lista B è riservata ai calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi.
A differenza della Lista A, non esiste alcun limite quantitativo: il numero di giovani tesserabili è illimitato.
Questa disposizione rappresenta uno dei principali strumenti utilizzati dalla Lega B per incentivare la valorizzazione dei giovani talenti.
Lista C – Calciatori BandieraLa Lista C consente l’inserimento di un massimo di 2 calciatori cosiddetti “bandiera”.
Per ottenere tale qualifica, il giocatore deve risultare tesserato con il club da almeno quattro stagioni sportive consecutive, considerando validi anche gli anni trascorsi nel settore giovanile. Inoltre il tesseramento deve essere a titolo definitivo e non derivare da prestiti.
I calciatori inseriti nella Lista C non occupano posti nella Lista A, consentendo alla società di disporre di un numero effettivo di giocatori senior superiore al limite ordinario.
La dimensione massima della rosaDal punto di vista pratico, una società può costruire una rosa composta da:
- 18 giocatori della Lista A;
- 2 giocatori della Lista C;
- un numero illimitato di giocatori della Lista B.
Ne consegue che il limite reale non riguarda il numero totale dei tesserati, bensì esclusivamente i calciatori senior che occupano gli slot della Lista A.
Questo modello differisce sensibilmente da quello adottato dalla Serie A, dove sono previsti criteri differenti legati ai giocatori formati localmente e ai vivai.
Impatto sulle strategie di mercato
Gestione degli slot OverLa disponibilità di soli 18 posti nella Lista A obbliga i club a un’attenta pianificazione.
Ogni acquisto di un giocatore esperto comporta un costo-opportunità elevato. Per questo motivo molte società evitano di accumulare riserve senior e preferiscono destinare gli slot disponibili a calciatori destinati a ricoprire ruoli chiave. L’obiettivo è evitare squilibri che potrebbero limitare la flessibilità dell’allenatore nel corso della stagione.
Valorizzazione degli UnderL’assenza di limiti per gli Under favorisce il ricorso a:
- prestiti dalla Serie A;
- acquisizioni di giovani prospetti;
- promozioni dal settore giovanile.
Molti club costruiscono il proprio modello sportivo su una struttura composta da un nucleo di giocatori esperti e da un ampio gruppo di giovani destinati alla crescita tecnica e alla futura valorizzazione economica.
Gestione dei giocatori bandieraLa presenza della Lista C costituisce un importante incentivo alla continuità progettuale. Le società che riescono a mantenere per anni alcuni elementi chiave possono beneficiare di due slot aggiuntivi rispetto ai concorrenti che non dispongono di calciatori aventi i requisiti richiesti.
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