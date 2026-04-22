Mosquera, stagione finita: sarà operato al menisco

L'attaccante colombiano sarà operato al menisco.

Questa la nota del Verona: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Mosquera, a seguito di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, è stato sottoposto a una visita specialistica dal Professor Pier Paolo Mariani, che ha evidenziato la rottura del menisco esterno. L’intervento di sutura meniscale sarà eseguito nella giornata di lunedì".