Mister Calabro verso la scelta della coppia d'attacco Moro-Caprari. Out Zanimacchia, sulla sinistra lo sostituisce Cocchi mentre la fascia destra sarà presidiata da Canissoni.
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Dopo la vittoria per 0-1 a Pisa, il Padova incontra un altra retrocessa dalla Serie A. Nel derby con il Verona, Antonio Calabro e i suoi vorranno dare immediatamente continuità al risultato della prima giornata davanti al proprio pubblico.
Di seguito la probabile formazione dei biancoscudati per la gara contro l'Hellas in programma oggi alle ore 21:00 presso lo stadio Euganeo:
(3-5-2):
Sorrentino;
Pastina, Lovato, Dellavalle;
Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi;
Moro, Caprari.
Ecco diramata la lista dei convocati, risulta assente il nuovo acquisto Gabriele Artistico che dovrà attendere almeno la prossima settimana per il suo esordio con il Padova.
PORTIERI: 1 Mouquet, 12 Scaglia, 22 Sorrentino
DIFENSORI: 5 Lovato, 18 Silletti, 24 Carissoni, 27 Dellavalle, 32 Sgarbi, 34 Cocchi, 58 Pastina, 72 Faedo
CENTROCAMPISTI: 6 Giunti, 7 Varas, 8 Fusi, 14 Pompetti, 17 Capelli, 21 Zuelli, 23 Di Mariano, 74 Marcolini
ATTACCANTI: 9 Moro, 10 Caprari, 11 Seghetti, 15 Lasagna, 20 Bortolussi
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