24 i gialloblù chiamati da Baroni per la sfida di domani sera all'Euganeo
Compagnon si presenta
Marco Baroni ha convocato 24 calciatori per Padova-Hellas Verona, match valido per la 2a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma domani, sabato 29 agosto alle ore 21, allo Stadio Euganeo.
#PADOVAVERONA - I CONVOCATI
1 Leali 4 Zappa 5 Edmundsson 6 Bradaric 9 Sarr 11 Compagnon 14 Livramento 17 Le Borgne 19 Mulattieri 20 Kastanos 21 Harroui 22 Toniolo 23 Lella 24 Bernede 27 Dawidowicz 28 Slotsager 34 Perilli 35 Cerbone 37 Calabrese 48 Korac 70 Fallou 71 De Battisti 79 Sezonienko 90 Vermesan
Il calciatore Leorat Bega non sarà a disposizione per la partita Padova-Hellas Verona a causa di una gastroenterite.
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