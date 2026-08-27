L'attaccante arriva a titolo definitivo dalla Lazio per circa 4 milioni
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Nel Padova si ferma subito Luca Zanimacchia, uno degli acquisti di peso dell'importante mercato estivo dei biancoscudati. L'esterno ha subito una forte contusione durante la partita del debutto, a Pisa. Il bollettino medico parla di frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro, che rende necessario un intervento chirurgico. Almeno due mesi di stop forzato. Al suo posto Cocchi oppure Capelli.
Potrebbe però fare la sua prima comparsa tra i convocati Gabriele Artistico, appena acquistato dalla Lazio (si attende solo l'ufficialità per uno dei trasferimenti più onerosi di questa finestra di calciomercato di serie B). L'attaccante, insieme a Luca Moro (dal Sassuolo) ha rifatto il look al reparto avanzato della squadra di Calabro. Sabato sera contro il Verona uno dei due potrebbe debuttare.
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