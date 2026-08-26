In poche ore i 1500 biglietti riservati ai tifosi gialloblù per la gara di sabato sono andati esauriti
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Padova Calcio comunica che i biglietti del Settore Ospiti per la gara Padova-Hellas Verona, 2a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma sabato 29 agosto alle 21 allo Stadio Euganeo sono esauriti.
RESTRIZIONIPer i tifosi residenti nella provincia di Verona sono disponibili esclusivamente i tagliandi per il Settore Ospiti (Curva Nord) e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona.
INFO UTILIL’uscita obbligatoria da prendere è Padova Ovest. Successivamente, prendere lo svincolo a sinistra seguendo le indicazioni per Padova. Proseguire quindi fino a prendere l’Uscita 1 della tangenziale, poi svoltare a destra in via Fausto Coppi e seguire le indicazioni per Stadio Euganeo Settore Ospiti.
fonte: hellasverona.it
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