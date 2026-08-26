Il direttore di gara di Napoli designato per la partita dell'Hellas con i biancoscudati

Redazione Hellas1903
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La seconda maglia del Verona 2026/2027

Sono stati designati i direttori di gara di Padova-Hellas Verona, match valido per la 2a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma sabato 29 agosto alle ore 21, allo Stadio Euganeo di Padova.

Arbitro: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)IV uomo: Mattia Drigo (Sez. AIA di Portogruaro)VAR: Antonio Giua (Sez. AIA di Olbia)AVAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)

fonte: hellasverona.it

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