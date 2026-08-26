Tagliandi disponibili per il Settore Ospiti dello stadio Euganeo per la partita di sabato
Baroni: "Grazie per il sostegno dei tifosi, non possiamo ora essere perfetti"
Padova Calcio ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Padova-Hellas Verona, 2a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma sabato 29 agosto (ore 21) allo Stadio Euganeo di Padova.
INIZIO PREVENDITALa prevendita relativa al Settore Ospiti (1.500 posti) sarà attiva dalle ore 10 di oggi, mercoledì 26 agosto, fino alle ore 19 di venerdì 28 agosto.
DOVE ACQUISTARE- Online sul sito Vivaticket - CLICCA QUI- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI
PREZZO€22 + commissioni
RESTRIZIONII tifosi residenti nella provincia di Verona potranno acquistare esclusivamente i tagliandi per il Settore Ospiti (Curva Nord) e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona.
INFO UTILIL’uscita obbligatoria da prendere è Padova Ovest. Successivamente, prendere lo svincolo a sinistra seguendo le indicazioni per Padova. Proseguire quindi fino a prendere l’Uscita 1 della tangenziale, poi svoltare a destra in via Fausto Coppi e seguire le indicazioni per Stadio Euganeo Settore Ospiti.
fonte: hellasverona.it
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