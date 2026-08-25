Sarà necessaria anche la fidelity card dell'Hellas
Ecco il comunicato in merito alla partecipazione dei tifosi del Verona alla trasferta di sabato: "Per l’incontro di calcio di Serie B “Padova – Hellas Verona”, in programma il 29 agosto 2026, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: * vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Verona per il solo settore ospiti, loro esclusivamente dedicato, e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Hellas Verona FC”; implementazione del servizio di stewarding; * rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore", si legge nella nota dell'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive.
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