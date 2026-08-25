Scatto del Benevento per Edoardo Iannoni, centrocampista del Sassuolo che piace al Verona.

Iannoni è entrato nella trattativa dell'Hellas per il passaggio al club neroverde di Rafik Belghali. Operazione quotata 7 milioni di euro e che resta da definire, con l'esterno algerino che non ha ancora dato l'assenso al trasferimento.

In questo momento si è fatto avanti il Benevento, che cerca rinforzi per la mediana e ha avviato colloqui per arrivare a Iannoni. Il Verona resta in vantaggio ma l'accordo non prescinde dall'operazione che riguarda Belghali, che il club gialloblù, a mercato in corso, ha comunque deciso di non chiamare per le partite della squadra.