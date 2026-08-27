Trattativa serrata tra Verona e Cagliari per il passaggio all'Hellas di Gabriele Zappa.

I club lavorano sulla base del prestito con obbligo di riscatto, condizione legata alla promozione del Verona. Zappa ha rinnovato a gennaio 2025 il contratto con il Cagliari, portandone la scadenza al 30 giugno 2030.

Diversi gli interessamenti nei suoi confronti, con l'Hellas che è davanti, con le parti che dialogano sui dettagli dell'operazione.

Il Cagliari si è mosso per ingaggiare il sostituto di Zappa sulla fascia destra e sta stringendo con il Napoli per Mazzocchi.