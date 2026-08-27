Il club gialloblù stringe per l'esterno destro del Cagliari, trattativa ai dettagli
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Il Verona spinge sul mercato.
L'Hellas è vicino a Gabriele Zappa, esterno destro del Cagliari. Operazione che, riporta Alfredo Pedullà, è avviata, con il giocatore che ha altre offerte, ma con il Verona in vantaggio. Trattativa avanzata che va ai dettagli.
Zappa ha disputato 215 partite con 6 fatti con il Cagliari, con cui è stato promosso in Serie A nel 2022-2023.
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