Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato

Il Verona spinge sul mercato.

L'Hellas è vicino a Gabriele Zappa, esterno destro del Cagliari. Operazione che, riporta Alfredo Pedullà, è avviata, con il giocatore che ha altre offerte, ma con il Verona in vantaggio. Trattativa avanzata che va ai dettagli.

Zappa ha disputato 215 partite con 6 fatti con il Cagliari, con cui è stato promosso in Serie A nel 2022-2023.