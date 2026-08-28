Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive del terzino italiano Gabriele Zappa.

Nato a Monza il 22 dicembre 1999, Zappa è un terzino destro di piede destro. Cresciuto nel Settore Giovanile dell'Inter, con cui ha conquistato uno Scudetto, una Supercoppa Primavera e un Torneo di Viareggio, nel 2019 si trasferisce al Pescara. Con il Club abruzzese colleziona 26 presenze, 5 gol e 1 assist tra Serie B e Coppa Italia. Nella stagione successiva approda al Cagliari, dove disputa cinque stagioni in Serie A e una in Serie B, totalizzando complessivamente 215 presenze, 6 gol e 13 assist. Tra questi, quello decisivo per la rete di Pavoletti al 90'+4' nella finale playoff dell'11 giugno 2023 contro il Bari, che valse ai rossoblù il ritorno nella massima serie.

A livello internazionale, Zappa ha vestito la maglia della Nazionale italiana Under 18, Under 20 e Under 21, con cui ha partecipato al Campionato Europeo di categoria nel 2021.

fonte: hellasverona.it