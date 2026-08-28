L'esterno destro passa all'Hellas dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto
Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026
Visite mediche in corso a Verona per Gabriele Zappa.
Il giocatore, ultimati i test, firmerà con l'Hellas, passando in gialloblù dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto (condizione che si determinerà in caso di promozione del Verona in Serie A).
Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità dell'operazione.
Ultimi dettagli, poi sarà fatta: Zappa è dell'Hellas.
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