Ultimo allenamento per i gialloblù verso la partita di domani all'Euganeo

Redazione Hellas1903
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Baroni a fine ritiro a Folgaria: il bisogno di gol e il mercato

Il Verona completa oggi la preparazione della partita con il Padova.

I gialloblù svolgeranno la seduta di rifinitura allo Sporting Center Paradiso. Alle 14, nella sede del club, la conferenza stampa di Marco Baroni.

Ultime scelte da fare per il tecnico, in particolare a centrocampo. Confermato Le Borgne, da valutare l'impiego dal via di Lella o se ci sarà uno tra Kastanos e Bernede.

In avanti, Mulattieri.

Sempre out Frese, come pure Serdar e Mosquera.

La gara di domani all'Euganeo inizierà alle 21.

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