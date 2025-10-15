Piovanelli: “Il Verona gioca, Orban e Giovane hanno qualità”

Intervistato dal "Corriere di Verona", Piovanelli commenta il periodo dell'Hellas, che è la squadra che ha segnato di meno in Serie A: "“Il momento è questo e va superato. Penso che se una squadra ha gioco, e non c’è dubbio che sia così per l’Hellas, alla fine vada a raccogliere. L’ho vista con la Juventus e mi ha impressionato, tanto da farmi ritenere che non c’entri con la lotta per la salvezza. Giovane è un talento che sa trovare delle grosse giocate, con molta qualità. Orban è velocissimo, ha uno scatto che strappa, a tratti è incontenibile. Li ritengo di un livello superiore”.