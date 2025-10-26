Pisacane: “Trovato il pari dopo la tempesta. Caprile è un leader”

L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane commenta in conferenza stampa il 2-2 del Cagliari a Verona.
Il tecnico del Cagliari: "Grande Verona nel secondo tempo, per Giovane e Orban un grande futuro"
"Il calcio è bello perché è fatto di giudizi che fate voi dopo la partita. Il Verona nei primi 45 minuti è stato nella propria metà campo, ma è una mia impressione, ed ha avuto due situazioni da gol. Poi nel secondo tempo è stato un grandissimo Verona, che ha qualcosa in più dalla cintola in su con Giovane e Orban che hanno un grandissimo futuro davanti a sé. Passata la tempesta abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a trovare il pareggio.
La partita del veronese Caprile? Partita dopo partita dimostra che è fra quelli che stanno facendo meglio. Parliamo di un leader, che ha fatto una super partita in quella che è casa sua, Verona. Il 2-2 è un risultato buono che ci porta alla gara con il Sassuolo".
