Zanetti: “Tristi e arrabbiati, abbiamo perso due punti. Dobbiamo crescere”

L'allenatore del Verona: "Gestita male la gara, una delle tante non vinte pur meritando"

Redazione Hellas1903 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 17:56)

Paolo Zanetti commenta il 2-2 del Verona col Cagliari in conferenza stampa.

"Oggi abbiamo perso due punti, accogliamo questo punto come fosse una sconfitta, ma si va avanti e si lavora - dice l'allenatore del Verona - non ho visto nessuna pressione, oggi c'è mancata esperienza e cattiveria per chiudere la partita. Ci siamo abbassati troppo e abbiamo sbagliato cose semplici in un momento in cui con personalità dovevamo portarci a casa la partita. Dobbiamo crescere se vogliamo vincere le partite in Serie A. Siamo tutti incazzati e tristi ma io continuo a pensare che questa squadra possa arrivare all'obiettivo.

Siamo stati a parlare per quindici giorni delle punte che non segnano e oggi hanno dimostrato di poterlo fare. Con grande umiltà dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista. Quello che è successo oggi non è una catastrofe, è solo una delle tante partite dove non abbiamo vinto seppur meritando.

Di attaccanti che non fanno la fase difensiva in una squadra che si deve salvare non ne ho mai visti, quando abbiamo smesso di farlo Felici ci ha sverniciato due volte ed è scappata la partita. È vero che nel finale ci siamo abbassati ma eravamo in grande controllo: abbiamo subito i gol nelle uniche due occasioni che abbiamo concesso. Non ci si può permettere di attendere e di commettere errori come oggi. L'abbiamo gestita male, l'abbiamo pareggiata per colpa nostra, non dobbiamo cercare alibi da altre parti".