Primavera Hellas, sabato arriva lo Spezia

La Primavera del Verona ha iniziato male il 2020 in campionato, perdendo i primi tre incontri dell’anno contro Spal, Virtus Entella e Pordenone. Ha invece ottenuto un successo storico in Coppa Italia, competizione nella quale è acceduta alla semifinale dopo aver battuto il Frosinone ai quarti. Aspettando di disputare il match di ritorno, all’andata la squadra di Corrent si è imposta per 2-0 contro i giallorossi.

Ora, dopo aver vinto nettamente a Parma (0-3), la prossima sfida per i giovani gialloblù sarà con lo Spezia, 17^ giornata in programma sabato all’antistadio.

L’Hellas attualmente si trova al quarto posto in classifica a 29 punti; primo il Milan a 44, seconda la Spal a 34 e terza l’Udinese a 31. Gli avversari liguri si trovano invece settimi a quota 18, e arrivano da una sconfitta per 0-1 rimediata in casa col Brescia.

Fischio d’inizio alle ore 14.30.