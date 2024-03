Setti-Volpi, e pace fu

Si risolve l’annosa vicenda tra Maurizio Setti e Gabriele Volpi . Come comunicato dall’Hellas Verona, infatti, “Star Ball, socio unico di Hellas Verona, e le altre società facenti capo a Maurizio Setti hanno raggiunto un accordo con le società Delta, Lonestar e Santa Benessere, che ha portato alla definizione di tutte le controversie, di natura civile e penale, insorte tra le parti, comprese quelle che hanno dato luogo, nel dicembre 2023, al sequestro della partecipazione in Hellas Verona”.

Si tratta di un fatto di grande rilevanza, perché i due, dopo anni di schermaglie, hanno “firmato la pace” sulla base di un accordo i cui dettagli (quale sia stato l’accordo economico, in particolare) vengono tenuti al momento riservati. Interpellati al riguardo da hellas1903.it, infatti, i legali di Volpi hanno dichiarato, per ragioni di riservatezza, di non poter fornire ulteriori informazioni.