Verona-Atalanta, al Bentegodi arbitra Mariani

Il direttore di gara della sezione AIA di Aprilia designato per la partita di domani sera
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Atalanta, match valido per la 14a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 6 dicembre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)

IV uomo: Giuseppe Collu (Sez. AIA di Cagliari)

VAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)

AVAR: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)

fonte: hellasverona.it

