Verona-Atalanta, al Bentegodi arbitra Mariani

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Atalanta, match valido per la 14a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 6 dicembre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.
Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)
Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Simone Biffi (Sez. AIA di Treviglio)
IV uomo: Giuseppe Collu (Sez. AIA di Cagliari)
VAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)
AVAR: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)
