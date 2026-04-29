Verona, Casagrande firma il primo contratto da professionista

Nato a Trieste il 19 gennaio 2009, Casagrande è entrato nel Settore Giovanile gialloblù nel 2023 tra le fila della formazione Under 15, con la quale ha segnato 21 reti. La stagione successiva si conferma anche in Under 16 dove mette a segno 8 reti in 21 presenze. Nella stagione in corso ha segnato 8 gol con l'Under 17, diventando un punto fermo anche della formazione Primavera, con la quale ha esordito il 18 agosto sul campo dell'Atalanta.