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Sogliano-Verona, il diesse verso il sì all’Hellas

Sogliano-Verona, il diesse verso il sì all’Hellas - immagine 1
Ultime valutazioni, okay vicino con la firma su un contratto fino al 2029
Redazione Hellas1903

Si avvicina la permanenza di Sean Sogliano al Verona.

Il direttore sportivo è orientato a rimanere all'Hellas, con Presidio Investors che gli ha dato piena fiducia. Per lui si va verso la firma su un prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2029.

Valutazioni che sono ancora in corso, ma il sì di Sogliano (per cui ci sono stati sondaggi da parte della Lazio e della Roma) è più vicino.

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