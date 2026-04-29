Sogliano-Verona, il diesse verso il sì all’Hellas

Il direttore sportivo è orientato a rimanere all'Hellas, con Presidio Investors che gli ha dato piena fiducia. Per lui si va verso la firma su un prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2029.

Valutazioni che sono ancora in corso, ma il sì di Sogliano (per cui ci sono stati sondaggi da parte della Lazio e della Roma) è più vicino.