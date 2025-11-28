Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Genoa-Hellas Verona, match valido per la 13a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 29 novembre alle ore 15, allo stadio 'Ferraris' di Genova.
hellas1903 news Verona, i convocati per la partita con il Genoa. Out Akpa Akpro
Sono 25 i giocatori chiamati da Zanetti per la partita del Ferraris. Il centrocampista non recupera
#GENOAVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Yellu
5 Nunez
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
76 Castagnini
fonte: hellasverona.it
