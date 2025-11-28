hellas1903 news Verona, i convocati per la partita con il Genoa. Out Akpa Akpro

gazzanet

Verona, i convocati per la partita con il Genoa. Out Akpa Akpro

Verona, i convocati per la partita con il Genoa. Out Akpa Akpro - immagine 1
Sono 25 i giocatori chiamati da Zanetti per la partita del Ferraris. Il centrocampista non recupera
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Genoa-Hellas Verona, match valido per la 13a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 29 novembre alle ore 15, allo stadio 'Ferraris' di Genova.

#GENOAVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nunez

6 Valentini

7 Belghali

9 Sarr

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

76 Castagnini

fonte: hellasverona.it

Leggi anche
Difesa Verona, Nuñez favorito per una maglia da titolare
Verona verso il Genoa, oggi la rifinitura. Serdar no, Akpa Akpro in dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA