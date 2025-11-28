Ultimo allenamento per il Verona in vista della gara con il Genoa, al via domani alle 15 al Ferraris.
Verona verso il Genoa, oggi la rifinitura. Serdar no, Akpa Akpro in dubbio
Verona verso il Genoa, oggi la rifinitura. Serdar no, Akpa Akpro in dubbio
Allenamento stamattina allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù, poi pranzo e partenza
Rifinitura in programma in mattinata per i gialloblù, poi il pranzo e la partenza.
Non rientrerà nella lista dei convocati Serdar, che non è ancora recuperato appieno dopo l'infortunio al ginocchio destro riportato con il Como.
In forse la presenza di Akpa Akpro, uscito con il Parma per una botta alla caviglia destra. Il centrocampista è in ripresa, in queste ore la decisione su di lui.
